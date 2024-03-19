Dilovası'nda cinayet şüphelisi, cinayetin ardından tabanca ile beklemiş - Son Dakika
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Dilovası'nda cinayet şüphelisi, cinayetin ardından tabanca ile beklemiş

Dilovası\'nda cinayet şüphelisi, cinayetin ardından tabanca ile beklemiş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir husumetlisini vuran şüphelinin, cinayetin ardından tabanca ile bir süre başında beklediği ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden kişi hastanede kurtarılamadı ve şüpheli polis tarafından yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

19.03.2024 16:02  Güncelleme: 16:05
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde husumetlisini vuran şüphelinin, cinayetin ardından tabanca ile bir süre başında beklediği ortaya çıktı.

Diliskelesi Mahallesi 702 Sokak'ta meydana gelen olayda, Emre Taşdemir park ettiği 34 HDB 992 plakalı Volkswagen marka otomobilinden indiği esnada yanına yaklaşan husumetlisi Ü.Y.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Emre Taşdemir, kanlar içinde yere yığıldı. Ü.Y. ise tabancayı olay yerinde bırakıp kaçtı. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Emre Taşdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ü.Y. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Öte yandan, Ü.Y.'nin cinayetin ardından tabanca ile bir süre husumetlisinin başında beklediği ortaya çıktı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Dilovası, Kocaeli, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dilovası'nda cinayet şüphelisi, cinayetin ardından tabanca ile beklemiş - Son Dakika

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