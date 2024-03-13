Dini nikahla yaşadığı kadını öldüren uzman çavuşa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
ZONGULDAK - Zonguldak'ta aralarında çıkan tartışma nedeniyle 4 yıldır dini nikahla yaşadığı 40 yaşındaki Yeliz Yolcuoğlu'nu görev silahı ile öldüren jandarma uzman çavuş Muhammet D.hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Geçen yıl 28 Aralık günü yaşanan olayda; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan uzman çavuş Muhammet D.(33), 4 yıldan bu yana dini nikahla yaşadığı Yeliz Yolcuoğlu'nu, birlikteliklerinden dünyaya gelen S.D. isimli çocuğu ve ağabeyinin çocuğu H.D.'yi de yanlarına alarak kiraladıkları araçla yola çıktı.
İddialara göre Muhammet D., yeğeni H.D.'yi Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Muharremşah köyündeki evine bırakmak üzere köye geldi. Yol boyunca Muhammet D. ve Yeliz Yolcuoğlu arasında ailevi meseleler sebebiyle tartışmalar yaşandı.
Eve yakın bir mesafe kala Yeliz Yolcuoğlu midesinin bulandığını ve botlarını giymek istediğini söyleyerek ormanlık alanda araçtan indi. Muhammet D. de yardım etmek için araçtan inen Yeliz Yolcuoğlu'nun yanına gitti.
İkili arasında yeniden başlayan tartışma üzerine Muhammet D. belinden çıkardığı görev silahı ile Yeliz Yolcuoğlu'na hedef göstermeksizin 8 el ateş etti. Araçta bulunan H.D.'nin bağırması üzerine araca binen Muhammet D., Yeliz Yolcuoğlu'nu olay yerinde bırakarak çocuklarla birlikte ağabeyinin evine geldi.
Muhammet D.'nin yaşadıklarını anlatması üzerine ağabeyi S.D., olay yerine gittiğinde Yeliz Yolcuoğlu'nun hayatını kaybettiğini gördü. Ağabey S.D.'nin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan jandarma ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yeliz Yolcuoğlu ise morga kaldırıldı.
Muhammet D., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopsi raporunda ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve iç kanama sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenen Yeliz Yolcuoğlu toprağa verildi. Jandarma Kriminal Laboratuvarınca hazırlanan raporda Muhammet D.'nin uzaktan ateş atış yaptığı iddianamede yer aldı.
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen zanlı Muhammet D. ise ifadesinde Yeliz Yolcuoğlu'nun kendisine sürekli olarak hakaretlerde bulunduğunu, ahlaksızlık yaptığına dair ithamlarda bulunduğunu öne sürdü.
Olay günü de botlarını giymek için araçtan indiğinde yeniden tartışmaya başladıklarını, Yeliz Yolcuoğlu'nun kendisine ağır ithamlarda bulunduğunu, görev silahını çıkartarak hedef gözetmeksizin ateş ettiğini söyledi.
Cinayeti işlemek için bir plan yapmadığını, bir anlık öfkeyle olayın meydana geldiğini iddia ederek pişman olduğunu anlattı.
İddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken sanık Muhammet D.'nin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Dini nikahla yaşadığı kadını öldüren uzman çavuşa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika
Samsun'un İlkadım ilçesinde iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bir sürücünün olgun tavrı sayesinde büyümeden yatıştırıldı. Öfkeli sürücüyü yapıcı sözlerle sakinleştiren ve sarılarak teskin eden sürücü, çevredeki vatandaşların takdirini kazandı.
Konya'da, 19 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptığı, 6 yayanın hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin iddianame hazırlandı. Tutuklu otomobil sürücüsü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 52 şahıs hakkında işlem yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında aranması bulunan 28 şahıs da yakalandı. Tutuklanan 10 şahıs ise adli mercilere sevk edildi.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 286 personel katılımıyla 66 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 26 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet av tüfeği, 41 adet kuru sıkı tabanca ve diğer silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen iki motosiklet kazasında bir sürücü yaralanırken, diğer sürücü başındaki kask sayesinde kazayı yara almadan atlattı. İlk kaza Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşirken, ikinci kaza ise Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Kazaların ardından sürücüler arasında tartışma yaşandı.
Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 13 bin 722 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 34 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 44 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak gibi birçok kural ihlali tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Toplamda 13 bin 722 araç kontrol edilirken, bin 947 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 29 araç trafikten men edildi ve 35 sürücü belgesi geri alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde faaliyet gösteren 3 farklı suç örgütü, Kara Para Aklama, Nitelikli Dolandırıcılık ve Tefecilik suçlarıyla ilgili olarak düzenlenen operasyonlarla çökertildi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, mağdur edilen vatandaşlardan elde edilen 2 milyar TL değerindeki haksız kazanca da el konuldu. Bakan Yerlikaya da sosyal medya hesabından operasyonun başarısını paylaştı.
Düzce Belediyesi, valilikten gelen yazı üzerine şehir genelinde kullanımı yasak olan yerlerde asılı seçim afişlerini kaldıracak.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde yaşanan arbede sırasında babası tarafından silahla yaralanan 35 yaşındaki adam, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan baba, suçunu itiraf etti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan beş yıldızlı turistik otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. İncekum Mahallesi'ndeki otelde çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Eyüpsultan'da bir kadının zorla alıkonulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli, kadına olan borcunu tahsil etmek amacıyla onu evine çağırmış ancak anlaşamayınca alıkoymuş. Polis ekipleri, yapılan aramada uyuşturucu madde ve para da ele geçirdi. Tutuklanan şüpheli, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından yargılanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?