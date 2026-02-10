Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı - Son Dakika
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı

Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
10.02.2026 17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
İstanbul Beşiktaş'ta bir kadın sürücü direksiyon başında dakikalarca dans ederek trafiği kilitledi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu gözaltına alınan kadın, karakola götürülürken, çığlık atıp polis aracına tekmeledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki bir kadın sürücü, aracını durdurarak dakikalarca direksiyon başında dans etti.

DAKİKALARCA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Kadının yolu kapatması nedeniyle bölgede trafik tamamen kilitlenirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÇIĞLIKI ATTI, POLİS ARACINI TEKMELEDİ

Polisin uzun süren ikna çabalarına direnerek zorluk çıkaran kadın, güçlükle gözaltına alındı. Karakola götürüldüğü sırada çığlık atarak polis aracını tekmeleyen sürücünün o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ramazan Firat Ramazan Firat:
    onu coşkuna teslim etmek lazım 36 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    iyi icmis 20 3 Yanıtla
  • 061169 061169:
    zenginlik azdırmış 21 1 Yanıtla
  • 00349200 00349200:
    millet sıyırdı iyice 16 3 Yanıtla
  • Ersin Çerkes Ersin Çerkes:
    millet keçileri kaçırıyo galiba 7 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
