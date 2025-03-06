Diş Hekimi Cinayeti: İddianame Hazır - Son Dakika
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Diş Hekimi Cinayeti: İddianame Hazır

Diş Hekimi Cinayeti: İddianame Hazır

İzmir'de diş hekimi Düşmez'i vuran M.E. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

06.03.2025 11:14
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İzmir'in Konak ilçesinde diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'i tabancayla vurup öldüren M.E. hakkında, tasarlayarak kasten öldürme ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından iddianame düzenledi.
Olay, 21 Şubat Cuma günü Alsancak semti Ali Çetinkaya Bulvarı'nda bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. M.E. (35), diş hekimi olduğu öğrenilen Mustafa Emrah Düşmez'in (49) oturduğu eve geldi. Aralarında alacak mevzusu yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.E., tabancayla Düşmez'i başından vurdu. Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken, bu esnada Mustafa Emrah Düşmez'in telefonunu alan saldırgan, vurduğu adamın videosunu çekip annesine gönderdikten sonra kaçtı. Oğlunun kanlar içerisindeki videosunu görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Mustafa Emrah Düşmez, ambulansla Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı adam, yaşam mücadelesinin 3'üncü gününde yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.
Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüpheli şahsın Basmane semtinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, yapılan operasyonla firari şüpheliyi saklandığı adreste suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'i öldüren M.E. hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ruhsatsız silah taşıma suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diş Hekimi Cinayeti: İddianame Hazır - Son Dakika

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