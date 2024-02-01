Diyarbakır Anneleri: Evladımın yüzünü hatırlamıyorum

Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesi bin 614. gününde
HDP önündeki anne Hatun Yüceyurt: "Evladımın yüzünü hatırlamıyorum"
DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesi HDP il binasının önünde kararlılıkla devam ediyor.
3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek dağa kaçırılan evlatları için mücadele eden aileler, bin 614 gündür aralıksız sürüyor. Kar-kış, yağmur-çamur demeden çocukları için HDP önünde nöbet tutan aileler, evlatlarını alana kadar mücadelelerinde kararlı olduklarını belirtiyor.
Çocuğu Zafer'in 19 Mayıs Üniversitesinde öğrenciyken 23 yaşında kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinden Sabire Aydın, evladının yüzüne hasret kaldığını söyledi.
Evladına 'teslim ol' çağrısında bulunan Aydın, "Oğlum 2017 yılında dönemin HDP milletvekili tarafından kandırılıp dağa gönderildi. Kim çocuğumun dağa gönderilmesine aracı olmuşsa onlardan hesap sorulmasını istiyorum. Zafer, oğlum ne olursun geri dön. Kandırıldın, biliyorum. Yavrum artık hasret kaldık sana. Evladım 23 yaşında üniversite öğrencisiyken ortamda kandırılıyor ve dağa gönderiliyor" dedi.
Çocuğunu alana kadar HDP önünden bir yere ayrılmayacağını dile getiren Aydın, "Oğlum gelene kadar HDP önündeki evlat nöbeti çadırından kalkmayacağız. Dağdaki bütün çocuklar gelene kadar burada mücadelemiz devam edecek. Kışın ortasında burada evlatlarımız için nöbetimizi sürdürüyoruz. Artık çocuklarımız bize kulak versin" diye konuştu.
1993 yılında 14 yaşındayken oğlu Serdar'ın çocuk yaşta kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren anne Hatun Yüceyurt ise, evladının yolunu HDP binasının önünde gözlüyor. Yüceyurt, "Oğlumun yüzünü hatırlamıyorum, kime benzediğini bilmiyorum" diyerek konuşmasına şöyle devam etti:
"30 senedir ben evladımı arıyorum. Oğlumu HDP il binasının önünde bekliyorum. Kar, yağmur, çamur demeden çocuklarımızı buradan almadan bir yere gitmeyeceğiz. Ben evladımı HDP önünden alıp evime gideceğim. Evladımı 1993 yılında 14 yaşındayken Ümraniye'den kaçırdılar. O günden beri oğlumu arıyorum ama hiç haber alamadım. Oğlumun yüzüne hasretim. Oğlumun yüzünü hatırlamıyorum, kime benzediğini bilmiyorum. Çocuğum, çık gel. Devletimize teslim ol."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına yapılan maaş düzenlemesini duyurdu. Çalışanların maaşlarına taban ücret uygulaması ve yüzde 10 iyileştirme yapıldığı belirtildi. Ayrıca, şubat ayına özel olarak bir maaş ikramiyesi verileceği açıklandı.
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta forma giyebildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu. Erdoğan, ''İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp-inanmamak, yaşayıp-yaşamamak elbette bir tercih meselesidir; ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur'' dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul'la ilgili ''Bizim gündemimizde yok'' sözlerini hatırlatarak bunda kendi yönetimlerinin başarısının olduğunu söyledi. İmamoğlu projeyle ilgili ''Bir baş belası işi, bu şehrin başından uzak tuttuk. Ve başlayamadılar.'' dedi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, kelepçelenerek polis otosuna bindirildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.
Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln Henrique'ye Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City talip oldu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrasında futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
İnci Taneleri dizisindeki Dilber rolü ve pavyon dansıyla günlerdir konuşulan ve vatandaşları ikiye bölen Hazar Ergüçlü, "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" diyerek gönderme yaptı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır Anneleri: Evladımın yüzünü hatırlamıyorum - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?