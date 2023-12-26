Diyarbakır anneleri HDP önünde çocuklarını bekliyor

Evlat nöbetindeki Bedriye Uslu:

"Çocuklarımızın üzerinden ellerini çeksinler"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binasının önünde dağa kaçırılan evlatları için oturma eylemi başlatan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor. HDP önünde yaklaşık 5 yıldır, 8 yıl önce terör örgütü mensuplarınca Diyarbakır'dan kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia eden kızı Aysun için mücadele eden Aydan Arslan, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Çocuğunu alana kadar HDP önündeki çadırda evlat nöbetini sürdüreceğini söyleyen Arslan, "Yaklaşık 5 senedir burada evlatlarımız için nöbetimizi sürdürüyoruz. Aysun'um gelene kadar buradan bir yere gitmeyeceğim. Sonuna kadar evlat mücadelemi sürdüreceğim. HDP ve PKK'nın ne hakkı var da bu anne ve babaları ağlatıyor? Biz çocuklarımızı HDP ve PKK için doğurmadık. Biz hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Aysun'um beni görüp duyuyorsa dön, devletimize teslim ol" dedi.

13 sene önce evladı Mahmut'un kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri süren Bedriye Uslu, dünya gözüyle son kez çocuğunu görmek istediğini dile getirdi. Mahmut'un elinden kalemini alıp silah vererek mağaralara mahkum edildiğini ifade eden Uslu, "Oğlum Mahmut için her sabah HDP önündeki evlat çadırının yolunu tutuyorum. Mahmut'um 14 Nisan 2010'da kandırıldı. 13 sene bir ömür demek. Zalimler evladımın elinden kalemi alıp silah tutuşturdu. Dağa, taşa, mağaralara çocuklarımızı mahkum ettiler. Çocuklarımızın üzerinden ellerini çeksinler. Allah hakkımızı HDP'ye bırakmasın. Ölmeden dünya gözüyle çocuklarımızı görmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.