Diyarbakır Çermik'te park halindeki kamyon freni boşalınca evin bahçe duvarına çarptı - Son Dakika
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Diyarbakır Çermik'te park halindeki kamyon freni boşalınca evin bahçe duvarına çarptı

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde park halindeki kamyonun freni boşalınca araç, Tepe Mahallesi Çüngüş yolu kavşağında bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ev ve kamyonda maddi hasar oluştu; kamyon vinç yardımıyla çıkarıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon evin bahçe duvarına çarptı. Korku dolu anların yaşandığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ev ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, sabah saatlerinde Tepe Mahallesi Çüngüş yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol kenarında park halindeki kamyonun freni boşaldı. Bir anda hareket eden araç mahallede bir evin bahçesinin duvarına çarparak durabildi. Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken kamyon ve evde maddi hasar oluştu. Kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Diyarbakır3. SayfaOtomobilÇüngüşÇermikGüncelBahçeSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Çermik'te park halindeki kamyon freni boşalınca evin bahçe duvarına çarptı - Son Dakika
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