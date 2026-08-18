Diyarbakır'da 83 Kapsül Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 83 Kapsül Eroin Ele Geçirildi

Diyarbakır\'da 83 Kapsül Eroin Ele Geçirildi
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Polis, İran uyruklu şahsın iç beden muayenesinde 596,37 gram eroin buldu. Adli işlemler sürüyor.

Diyarbakır'da polis ekiplerinin yakaladığı İran uyruklu şahsın yapılan iç beden muayenesinde 83 kapsül eroin tespit edildi.

Uyuşturucu maddelerin ticaretini ve kullanımını engellemek amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, yurt dışından ülkeye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şahıs hakkında gereken çalışmalara başlatıldı. Çalışmalar neticesinde yakalanan İran uyruklu bir şahsın iç beden muayenesinde 83 kapsül halinde olmak üzere toplam 596,37 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkındaki adli işlemler devam ediyor.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 83 Kapsül Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 83 Kapsül Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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