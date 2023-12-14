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Diyarbakır'da amca yeğen kavgası: Yeğen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da amca yeğen kavgası: Yeğen hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde amca ile yeğen arasında çıkan silahlı kavgada yeğen hayatını kaybetti. Tartışmanın büyümesiyle birbirlerine silah çeken amca ve yeğen yaralandı. Amca olay yerinde hayatını kaybederken, yeğen ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma devam ediyor.

14.12.2023 - 09:17,
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Diyarbakır'da amca yeğen arasındaki kavgada yeğen de hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2 gün önce amca ile yeğen arasında çıkan silahlı kavgada yeğen de hayatını kaybetti.

Olay, 11 Aralık'ta akşam saatlerinde Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenle amca Şeref Tiryaki ile yeğen Hasan Tiryaki telefonda önce tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle sitenin bahçesinde buluşan Şeref Tiryaki ile yeğeni Hasan Tiryaki, birbirine silah çekti.

Kavgada, ağır yaralanan amca Şeref Tiryaki olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yeğen ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Hasan Tiryaki 2 gün sonra hayata tutunamadı.

Hasan Tiryaki'nin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal Boğazlı Mahallesi'ne defnedildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır\'da amca yeğen kavgası: Yeğen hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Aralık, Olaylar, Cinayet, Soruşturma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da amca yeğen kavgası: Yeğen hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da amca yeğen kavgası: Yeğen hayatını kaybetti - Son Dakika
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