Bismil\'deki silahlı kavgada ambulans kamerasına yansıyan dehşet görüntüleri

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde geçen yıl iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga nedeniyle olay yerine sevk edilen ambulanslardan birinin araç kamerasına, dehşetin görüntüleri yansıdı. Görüntülerde ateşe verilen tarlalardan çıkan dumanların arasından ilerleyen ambulanstaki sağlık ekibine, ellerinde uzun namlulu silahlar olan şüpheliler, yaralıların olduğu yerleri tarif ediyor.
Olay, 15 Haziran 2023 sabahı, Bismil ilçesinin kırsal Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatlarını kaybetti, Ahmet Alyamaç ve M.A. ise yaralandı. Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerlerine de ateş açıldı.
Olaydan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11'i tutuklu, 11'i firari toplam 31 şüpheli hakkında hazırladığı 151 sayfalık iddianame 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117'şer yıldan 180'er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Bu arada, olay sonrası yaşananların bölgeye sevk edilen ambulansın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde ateşe verilen tarlalardan çıkan dumanların arasından ilerleyen ambulanstaki sağlık ekibine, ellerinde uzun namlulu silahlar olan şüpheliler, yaralıların olduğu yerleri tarif ediyor. Görüntülerde ayrıca tarla içerisinde bulunan otomobilden inen 2 kişi de gözüküyor.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan görüntü incelemesinde, ellerinde uzun namlulu silah olan kişilerden Mehmet Faris Taş, Fahrettin Taş ve Ahmet Taş tespit edildi. Bu 3 şüpheli ile birlikte 11'i tutuklu, 11'i firari toplam 31 şüphelinin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasına devam ediliyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bismil'deki silahlı kavgada ambulans kamerasına yansıyan dehşet görüntüleri - Son Dakika
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