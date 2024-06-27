Diyarbakır'da Belediyelerde İşten Çıkarmalara Tepki - Son Dakika
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Diyarbakır'da Belediyelerde İşten Çıkarmalara Tepki

Diyarbakır\'da Belediyelerde İşten Çıkarmalara Tepki

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanlığı tarafından, kentteki bazı belediyelerde 308 kişinin işten çıkarmalarına tepki olarak Bağlar Belediyesi önüne çadır kuruldu. Diyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra DEM Parti'nin yönetimine geçen belediyelerde işten çıkarılan işçiler için Hizmet İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Zekeriya Koca, Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ve beraberindeki sendika üyeleri, tepki gösterdi.

27.06.2024 16:49  Güncelleme: 16:51
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Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanlığı tarafından, kentteki bazı belediyelerde 308 kişinin işten çıkarmalarına tepki olarak Bağlar Belediyesi önüne çadır kuruldu.

Diyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra DEM Parti'nin yönetimine geçen belediyelerde işten çıkarılan işçiler için Hizmet İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Zekeriya Koca, Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ve beraberindeki sendika üyeleri, tepki gösterdi.

Zekeriya Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından DEM Parti'ye geçen büyükşehir, Kayapınar, Sur, Bağlar, Yenişehir ve Ergani belediyelerinde sözde gerekçeler ve keyfi kararlarla emekçilerin ekmeğiyle oynandığını belirtti.

Söz konusu belediyelerin emekçileri işten çıkarmakla yetinmediğini, iş hukukuna aykırı olarak görev yerlerinin değiştirildiğini ve mobing uygulandığını ifade eden Koca, "Yerel seçimlerden bugüne, 3 ay içerisinde, Büyükşehir Belediyesi'nde 72, Bağlar Belediyesi'nde 160, Sur Belediyesi'nde 30, Ergani Belediyesi'nde 24, Kayapınar Belediyesi'nde 10, Yenişehir Belediyesi'nde 12 olmak üzere toplam 308 emekçinin iş akdi haksız ve hukuksuz bir şekilde feshedilmiştir. Söz konusu belediyeler emekçi kardeşlerimizi işten çıkarmakla yetinmemekte. İş kanuna aykırı olarak görev yerleri de değiştirilmektedir. Baskı ve mobbing has safhaya çıkmıştır. Yaşanan bu işçi kıyımını, hak gasplarını ve emek düşmanı politikayı şiddetle kınıyoruz. Üyemiz emekçilerin haksız ve hukuksuzca işten çıkarılmasını asla kabul etmiyoruz ve nefretle kınıyoruz" dedi.

Son olarak Koca, şunları kaydetti:

"Bağlar Belediyesi'nde para yok diye 160 arkadaşımız işten çıkarılırken, diğer yandan 50 yeni işçi alımı yapıldı. Bu ne yaman çelişkidir. Belediyenin ekonomik durumunu bahane göstererek ekmeğiyle oynadığınız emekçilerin yerine hangi bütçeyle yeni personel alımı yapıyorsunuz." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Belediyelerde İşten Çıkarmalara Tepki - Son Dakika

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