Diyarbakır'da demir profile sıkışan yavru kediyi itfaiye spiral ile keserek kurtardı

Diyarbakır'da demir profilin içinde sıkışan yavru kedinin itfaiye ekibince kurtarılma anı kask kamerasınca kaydedildi.

Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan bir marketin içinde demir profilin içine yavru kedinin sıkıştığı fark edildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye erleri, spiral ile demiri keserek kediyi kurtardı. Kurtarma anları itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.