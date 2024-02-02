Diyarbakır\'da Erkek Arkadaşını Vurup Kendini Öldürdü

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde önce kız arkadaşının, daha sonra kendi kafasına ateş eden erkek, hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde Kayapınar ilçesi Diyarbakır Çevreyolu kırsal Karınca mezrasında meydana geldi. Çevreyolu üzerinde aracıyla ilerleyen bir vatandaş, yol tarifi için kenarda durdu. Vatandaşın iddiasına göre, Veysi Çiçek'in (25) kız arkadaşı Dilan Kanak (25) ile tartıştığı görüldü. Bu sırada Çiçek, belinden çıkardığı tabanca ile önce kız arkadaşı Kanak'ın, sonra kendi kafasına ateş etti.

Yol tarifini sormak isterken olaya tanıklık eden vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Veysi Çiçek'i ilk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırırken, kız arkadaşını ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Özel hastaneye kaldırılan Çiçek, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kanak'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR