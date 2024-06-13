Plazalarda cinsel ilişkiye giriyorlardı! Şifreli konuşmayla fuhuş pazarlığı polis radarına takıldı

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Diyarbakır'da polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerini ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fuhuş baskınının detayları ise oldukça şaşırttı.

FUHUŞ İÇİN PLAZALARI TERCİH ETTİLER

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plazalarda "Masaj ve güzellik salonları" adı altında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kentteki bazı plazalardaki güzellik merkezleri ve masaj salonları takibe alındı.

ŞİFRELİ KONUŞMALAR VE ÖZEL ODALAR TESPİT EDİLDİ

2 aylık teknik takipte güzellik merkezi ve masaj salonu işletmecilerinin ve çalışanlarının 25 ayrı olaya karıştıkları, telefonda görüşmelerinde fuhuş için şifreli konuştukları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ "MATRUŞKA" İLE YAKALANDI

Polis ekipleri, takibin ardından "Matruşka" adı verilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile mermiler, delil niteliğindeki cep telefonları ve bilgisayarlar ele geçirildi. Fuhuş yapılan iş yerleri mühürlenip, idari para cezası kesildi.

25 AYRI OLAYA DAHA KARIŞTIKLARI BELİRLENDİ

Öte yandan yapılan çalışmalarda 25 ayrı olaya karışan şüphelilerin silahla tehdit, yaralama olaylarına da karıştığı ve bazı kişilerden zorla para istedikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede "Fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçundan tutuklandı.