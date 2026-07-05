Diyarbakır\'da Hamile Sürücü Kaza Geçirdi

Diyarbakır'da seyir hakindeki araç, önceki otomobile arkadan çarptı. Kazada 7 aylık hamile sürücü şoka girdi.

Olay, dün öğleden sonra Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerinde meydana geldi. 21 ADB 810 plakalı otomobil, önünde seyreden 42 E 0379 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada 7 aylık hamile olduğu öğrenilen 42 E 0379 plakalı aracın sürücüsü şoka girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hamile kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR