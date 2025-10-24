Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesi D. Ahmet Bilgin Caddesi üzerindeki yemek fabrikasında hijyen kurallarına uyulmadığı ve böceklerin bulunduğu tespit edildi.

2 KİLO 230 KİLOGRAM BOZUK ET ELE GEÇİRİLDİ

Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde yemek fabrikasında 2 ton 230 kilogram tarihi geçmiş soslanmış tavuk eti, kıyma, sebze, baharat çeşitleri ele geçirildi.

SON KULLANMA TARİHLERİ 2 YIL ÖNCE BİTMİŞ

Başta et ürünleri olmak üzere birçok gıda maddesinin son kullanma tarihinin 2023 yılına ait olduğu ve son kullanma tarihlerinin geçtiği belirlendi. Zabıta ekipleri, hijyen şartlarını ihlal eden ve halk sağlığını tehdit eden iş yerini mühürledi.