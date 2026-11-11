Diyarbakır'da hız sınırları değişti, Emniyet sürücüleri tabelalara uymaya çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da hız sınırları değişti, Emniyet sürücüleri tabelalara uymaya çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır\'da hız sınırları değişti, Emniyet sürücüleri tabelalara uymaya çağırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır\'da hız sınırları değişti, Emniyet sürücüleri tabelalara uymaya çağırdı
Haber Videosu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, 22 Eylül'de UKOME kararıyla bazı güzergahlarda hız sınırlarının değiştiğini ve tabelaların yenilendiğini duyurdu. Sürücülerden güncel hız sınırlarına ve trafik işaretlerine uymaları istendi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı güzergahlarda hız sınırlarının değiştiğini ve tabelaların yenilendiğini duyurarak, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Eylül'de UKOME kararı doğrultusunda, kentteki bazı güzergahlarda hız sınırlarının yeniden düzenlendiğini, gerekli trafik işaret ve levhalarının yerleştirilmesinin tamamlandığı belirtildi. Sürücülerin güncel hız sınırı uygulamalarına dikkat etmeleri istendiği açıklamada, seyir halindeyken trafik işaret ve levhalarına uymaları, kendi can güvenlikleri ve diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından önem arz ettiği vurgulandı.

Kaynak: İHA
Diyarbakır Emniyet MüdürlüğüUlaşım Koordinasyon MerkeziYerel HaberlerDiyarbakırGüvenlik3. SayfaOtomobilTrafikGüncelUlaşımEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 32 yıldır üretiliyordu Otomotiv devi fişini çekti Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti
Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar İğrenç planı bozuldu Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu
ABD’de büyük hesaplaşma Kritik oylamadan sürpriz sonuç ABD'de büyük hesaplaşma! Kritik oylamadan sürpriz sonuç
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
İran’dan tansiyonu yükseltecek açıklama “7 şart yerine getirilmezse...“ İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "7 şart yerine getirilmezse..."
12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı 12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
10:43
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10:15
Arda Güler’in hakeme söyledikleri olay oldu İspanya onu konuşuyor
Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor
10:04
Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Değeri tam 110 milyon euro
Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor! Değeri tam 110 milyon euro
09:38
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
09:36
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
09:13
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
09:09
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
09:07
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 10:45:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da hız sınırları değişti, Emniyet sürücüleri tabelalara uymaya çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android