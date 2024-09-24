Diyarbakır çevre yolu ve Bismil yolu güzergahında yaşanan 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çevre yolundaki kazada 2 kişi yaralanırken, Üçyolda meydana gelen kazada ise araç şarampole yuvarlandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre yolundaki kazada yaralanan 2 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da İki Ayrı Trafik Kazası - Son Dakika
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