Diyarbakır\'da Kaçak Otomobil Operasyonu

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır merkezli 15 ilde gümrük kaçağı otomobillere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 adet lüks segment araca el konulurken, gözaltına alınan 31 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Yurt dışından yabancı uyruklu şahıslar vasıtasıyla turistik kolaylıklar ya da kaçak yollarla Türkiye'ye yabancı plakalı lüks segment otomobillerin getirildiği tespit edilmesinin üzerine operasyon yapıldı. Şüpheli şahısların, organizasyona dahil olan noter katipleri vasıtasıyla bahse konu gümrük kaçağı araçları sahte evraklar ile KDV ve ÖTV'si ödenmiş göstererek tescil ettirdikleri tespit edilerek Diyarbakır merkezli 15 ilde iş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 10 adet lüks segment araca el konulurken, 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı. 13 şüpheli için adli kontrol kararı verilirken, 3 şüpheli ise emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelindeki suç faaliyetlerinin önlenmesi ve toplum huzurunun sağlanması amacıyla kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Ayrıca operasyonda ele geçirilen lüks araçlar Diyarbakır KOM Şube bahçesinde sergilendi. - DİYARBAKIR