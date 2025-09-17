Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü

Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü
17.09.2025 13:26  Güncelleme: 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir ilkokulda öğretmen, kavga eden öğrencileri ayırdıktan sonra çocukların velileri tarafından darbedildi. Öğretmen R.S.'ye tokat atan velilerin saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı. Darp raporu alan öğretmen şikâyetçi olurken, aynı okulda geçen yıl da bir kadın öğretmenin bıçaklandığı öğrenildi.

Diyarbakır'da kadın öğretmen, ders arasında kavga eden iki öğrenciyi ayırdı. Olaydan bir gün sonra okula gelen iki kadın veli, çocuklarına vurduğu iddiasıyla öğretmeni okul içinde darbetti.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Bağlar ilçesindeki Hürriyet İlkokulunda meydana geldi. İdidaya göre okulda görevli öğretmen R.S., ders arasında bahçede bulunan 2 öğrencinin kavga ettiğini gördü. Öğrencilerin yanına giden öğretmen çocukları ayırdı. Çocuklar daha sonra durumu yakınlarına 'öğretmenin kendilerini dövdüğü' şeklinde iletti.

ÖĞRETMENE TOKAT ATTI

Olayın ardından okul çıkışında bir kişi tarafından sözlü olarak rahatsız edilen öğretmen R.S., daha sonra evine geçti. Ertesi gün okula gelen öğretmen, çocukların velileri ile karşılaştı. Durumu anlatıp velileri bilgilendirmek isteyen öğretmen, velilere bahçedeki güvenlik kameralarını izlemeleri için müdürün yanına gitmeyi teklif etti. Bu sırada kadın velilerden biri, R.S.'ye tokat atıp itti. Çocukların gözleri önünde öğretmene vuran veli, R.S.'nin üzerine yürüdü.

Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü

O ANLAR KAMERADA

Olay, öğretmen ve personelin araya girmesi ile sonlandı. Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan R.S., velilerden şikayetçi oldu. Yaşananlar okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

GEÇEN YIL DA ÖĞRETMEN BIÇAKLANMIŞTI

Aynı okulda geçtiğimiz yıl bir kadın öğretmenin çıkışta bıçaklandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Bağlar, Eğitim, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: 18 bin TL’lik bilgisayarım kayıp Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: 18 bin TL'lik bilgisayarım kayıp
Görüntü Türkiye’den 310 kiloluk cenazeyi evden böyle çıkardılar Görüntü Türkiye'den! 310 kiloluk cenazeyi evden böyle çıkardılar
Gazetecinin sorusu Trump’ı küplere bindirdi: Bunu liderinize anlatacağım, sessiz olun Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Bunu liderinize anlatacağım, sessiz olun
Otomobilden müzik sesi duyan işçiler 10. katta halay çekti Otomobilden müzik sesi duyan işçiler 10. katta halay çekti
Trump’tan İsrail’in Gazze’ye başlattığı kara harekatı için ilk yorum Trump'tan İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatı için ilk yorum
İstanbul’da otopilot modundayken kontrolden çıkan Tesla kaza yaptı İstanbul'da otopilot modundayken kontrolden çıkan Tesla kaza yaptı

13:19
Fatih Terim’in ’’Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor’’ sorusuna verdiği yanıt olay oldu
Fatih Terim'in ''Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?'' sorusuna verdiği yanıt olay oldu
13:17
4 kişinin öldürüldüğü pusuda korkunç detaylar Resmen insan avı yapmışlar
4 kişinin öldürüldüğü pusuda korkunç detaylar! Resmen insan avı yapmışlar
12:53
Netanyahu istedi Mesut Yılmaz, Erdoğan’dan çekinip vermedi İşte o Siloam Yazıtı’nın önemi
Netanyahu istedi; Mesut Yılmaz, Erdoğan'dan çekinip vermedi! İşte o Siloam Yazıtı'nın önemi
12:15
Bakan Şimşek’ten canlı yayına damga vuran sözler: Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı
Bakan Şimşek'ten canlı yayına damga vuran sözler: Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı
11:35
Türkiye’yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı Meğer timsah gözyaşları dökmüş
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş
11:30
Zirveye sayılı günler kala çark eden bir ülke var: Filistin’i devlet olarak tanımayacaklar
Zirveye sayılı günler kala çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2025 14:06:51. #7.13#
SON DAKİKA: Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.