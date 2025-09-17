Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü

Diyarbakır'da kadın öğretmen, ders arasında kavga eden iki öğrenciyi ayırdı. Olaydan bir gün sonra okula gelen iki kadın veli, çocuklarına vurduğu iddiasıyla öğretmeni okul içinde darbetti.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Bağlar ilçesindeki Hürriyet İlkokulunda meydana geldi. İdidaya göre okulda görevli öğretmen R.S., ders arasında bahçede bulunan 2 öğrencinin kavga ettiğini gördü. Öğrencilerin yanına giden öğretmen çocukları ayırdı. Çocuklar daha sonra durumu yakınlarına 'öğretmenin kendilerini dövdüğü' şeklinde iletti.

ÖĞRETMENE TOKAT ATTI

Olayın ardından okul çıkışında bir kişi tarafından sözlü olarak rahatsız edilen öğretmen R.S., daha sonra evine geçti. Ertesi gün okula gelen öğretmen, çocukların velileri ile karşılaştı. Durumu anlatıp velileri bilgilendirmek isteyen öğretmen, velilere bahçedeki güvenlik kameralarını izlemeleri için müdürün yanına gitmeyi teklif etti. Bu sırada kadın velilerden biri, R.S.'ye tokat atıp itti. Çocukların gözleri önünde öğretmene vuran veli, R.S.'nin üzerine yürüdü.

O ANLAR KAMERADA

Olay, öğretmen ve personelin araya girmesi ile sonlandı. Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan R.S., velilerden şikayetçi oldu. Yaşananlar okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

GEÇEN YIL DA ÖĞRETMEN BIÇAKLANMIŞTI

Aynı okulda geçtiğimiz yıl bir kadın öğretmenin çıkışta bıçaklandığı öğrenildi.