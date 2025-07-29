Diyarbakır'da Öldürülen İlayda Alkaş'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Öldürülen İlayda Alkaş'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Diyarbakır\'da Öldürülen İlayda Alkaş\'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
29.07.2025 14:30
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Diyarbakır\'da Öldürülen İlayda Alkaş\'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşadığı Cemal Alpaslan tarafından silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen İlayda Alkaş'ın cinayetten 1 saat önce katıldığı doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Alkaş'ın annesi, kızının aylarca şiddet gördüğünü ve dış dünyayla bağının koparıldığını belirtti.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde yaşayan İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğradı. Alkaş, kanlar içerisinde yere yığılırken, Cemal Alpaslan kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

ÖLÜM TEHDİTLERİ NEDENİYLE İL İL GEZDİ

Diğer yandan annesi Hülya Alkaş'ın iddialarına göre, kızı İlayda Alkaş'ın dini nikahla evlendiği Cemal Alpaslan tarafından aylarca şiddet görerek, dış dünyayla bağı koparıldı. Ayrıca babasının Alkaş'ı tehdit ederek yeniden aynı eve gönderdiği, Alkaş'ın defalarca dövüldüğü, intihara teşebbüs ettiği, babasının müdahale etmediği, 'Kendini aşağı at, ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum. Öldürüyorsanız öldürün' dediği ileri sürüldü. Alkaş'ın 2 aylık hamileyken uğradığı darp sonucu düşük yaptığı ve ölüm tehditleri nedeniyle annesi ve kız kardeşiyle Batman'a, İzmir'e ve ardından Antalya'ya kaçtıkları öğrenildi.

Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda'nın son görüntüleri! Meğer hayat doluymuş

"BENİ DÖVDÜLER, ÇOCUĞUMU DÜŞÜRDÜM"

İlayda Alkaş, ölümünden yaklaşık 1 ay önce kız arkadaşı ile sesli mesaj atarak yaşadığı sürece ilişkin, "İnsanın huzuru oldu mu, kimse evini kendi elleriyle yıkmaz. Baştan beri güzel bir evlilik değildi. İlk aydan itibaren zaten sorunlu bir evlilikti. Ben birçok şeye göğüs gerdim. Yuvam yıkılmasın, evlat sahibi olayım diye diye diye… Sonra beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm. Ondan sonra zaten hiçbir şekilde kalmak istemedim. O şekil ayrıldım. Hiçbir insan gerçekten mutlu olduğu bir evden kaçmaz, boşanmak istemez. Rabb'im hiçbir genç kızın başına vermesin. Bir kere olmuş ve ölmüşe insan çare bulamıyor. Ben o yüzden başıma gelen hiçbir şey için üzgün değilim. Bu da benim için bir tecrübedir. Rabb'im inşallah daha beterlerinden saklasın. O çocuğun da belki olmayışı bir yandan hayırlıydı. Üzüntüsünü çekmedim desem yalan olur. Annelik içgüdüsüyle çok üzüldüm. Ama Rabb'im hayırlısını bana nasip etti, ona inanıyorum. Rabb'im inşallah bizi kötü, haset insanlardan korusun. Rabb'im bir daha başımıza getirmesin. Hayatımı inşallah daha da düzene koyacağım. Her şey düzelecek. Rabb'im yardımcım olsun. Senin de aynı şekilde" dedi.

Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda'nın son görüntüleri! Meğer hayat doluymuş

DOĞUM GÜNÜNDEN GÖRÜNTÜLER

İlayda Alkaş'ın ölümünden bir saat önce Sur ilçesindeki Gazi Köşkü'nde arkadaşının doğum gününde çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; İlayda'nın arkadaşlarıyla birlikte halay çektiği, daha sonra oturduğu, arkadaşının da 'İloş' diyerek seslendiği anlar yer aldı.

Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda'nın son görüntüleri! Meğer hayat doluymuş
Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda'nın son görüntüleri! Meğer hayat doluymuş
Kaynak: DHA

Doğum Günü, Diyarbakır, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Öldürülen İlayda Alkaş'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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