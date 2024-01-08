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Diyarbakır'da özel halk otobüsü şoförü cinayetinde 3 tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'da özel halk otobüsü şoförü cinayetinde 3 tutuklama

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Serkan Aslan'ın hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır\'da özel halk otobüsü şoförü cinayetinde 3 tutuklama
08.01.2024 - 22:53,
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Diyarbakır'da özel halk otobüsü şoförü cinayetinde 3 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Serkan Aslan'ın hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.Ö, S.Ö, M.Ö. ve İ.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.Ö, S.Ö. ve İ.Ö. tutuklandı, M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşar Kemal Caddesi'nde 5 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda, 21 HO 1109 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Serkan Aslan ile bir kişi yaralanmıştı. Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da özel halk otobüsü şoförü cinayetinde 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da özel halk otobüsü şoförü cinayetinde 3 tutuklama - Son Dakika
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