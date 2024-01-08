 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da özel halk otobüsü şoförüne silahlı saldırı: 3 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da özel halk otobüsü şoförüne silahlı saldırı: 3 tutuklama

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda özel halk otobüsü şoförü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır\'da özel halk otobüsü şoförüne silahlı saldırı: 3 tutuklama
08.01.2024 - 21:53,  Güncelleme: 21:58
Abone Ol

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde özel halk otobüsü şoförünün hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.Ö, S.Ö, M.Ö. ve İ.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.Ö, S.Ö. ve İ.Ö. tutuklanırken, M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde 5 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda 21 HO 1109 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Serkan Aslan ile bir kişi yaralanmıştı. Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Diyarbakır, Yenişehir, Saldırı, Diyarbakır, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da özel halk otobüsü şoförüne silahlı saldırı: 3 tutuklama - Son Dakika


20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47
Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak

Son Dakika
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 22:10:24. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da özel halk otobüsü şoförüne silahlı saldırı: 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement