Diyarbakır\'da Polis Ekiplerini Görünce EYP Atan 4 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da polis ekiplerini görünce poşet içerisindeki el yapımı patlayıcıları (EYP) duvar kenarına atan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 143. Sokak'ta 26 Aralık akşamı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin uygulaması esnasında şüphelenerek durdurulan 5 kişi, polisi görünce tedirgin hareketlerde bulunarak ellerindeki poşeti etrafa attı. Şüphelilerin üzerinde suç ve suç unsuru bulunmazken, polisin çevrede yaptığı kontrollerde poşet içerisinde 4 adet güçlendirilmiş patlamaya hazır el yapım patlayıcı (EYP) ile 4 adet fişek bulundu. Ayrıca şüphelilerin yanlarında plakasız, bantla sarılmış bir adet elektrikli bisiklet de ele geçirildi.

5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan B.T., S.R.G., H.S., A.İ. ve C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.A. serbest bırakıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR