Diyarbakır'dan havalanan jetler Irak'ın kuzeyindeki hedefleri vurdu
DİYARBAKIR - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olması ve 4 askerin yaralanması üzerine Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Irak'ın kuzeyindeki hedefleri vurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını, 6 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
Bunun üzerine Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden kalkan savaş uçakları, terör hedeflerini imha etmek için havalandı.
Bakanlık, daha sonra Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedefin, düzenlenen hava harekatları ile imha edildiğini açıkladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'dan havalanan jetler Irak'ın kuzeyindeki hedefleri vurdu - Son Dakika
Nevşehir'in Sulusaray kasabasında meydana gelen kazada, servis minibüsü üç tekerlekli elektrikli motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Fikriye Gözübüyük, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K. isimli zanlı, yapılan kontrollerde ele geçirilen metamfetaminlerle birlikte tutuklandı. Evde yapılan aramalarda da daha fazla miktarda uyuşturucu bulundu.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kumar oynattığı tespit edilen 1 kıraathane ile narkotik madde bulunan 1 yardımlaşma derneği ve 1 kıraathane 30 gün süreyle, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kıraathane ise süresiz kapatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, M.A. ve F.A. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 5 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 26 mermi bulundu. İki zanlı gözaltına alındı.
Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve beraberindekiler seçim çalışması dönüşü yolda konvoylarının önüne çığ düştü. Olay sonucu olumsuz bir durum yaşanmazken, Başkan Şeylan ve beraberindekiler araçlarını olay yerine bırakıp Çatak'tan çağırdıkları araçlarla ilçeye döndüler.
Taksim Meydanı'nda helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Denetimde araçlar aranırken Genel Bilgi Toplama kontrolü de yapıldı. Denetim sırasında polis tarafından kontrol edilen bir araçta döner bıçak bulundu ve sürücü işlem yapılmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerini sokağa dökerken, alevler bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
İzmir'de DEM Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması sonrası yasa dışı slogan atarak terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 29'u adli kontrol şartıyla serbest kalırken, yabancı uyruklu 1 şüpheli Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Ö., Erzurum'da yakalandı. Ardahan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, firari hükümlü teknik ve fiziki çalışma sonucu tespit edildi ve polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan iki iş yerine düzenledikleri operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 62 adet fişek, 33 adet kaçak elektronik sigara, 3 kutu 200'li basılmış tütün ve 100 paket basılmış tütün ele geçirdi. Operasyon sonucunda iş yeri sahipleri L.K. ve Y.S. gözaltına alındı.
Bursa'da bir kuyumcu, kar payı vereceğini söyleyerek müşterilerinin altınlarını emanet aldı. Altınlarla birlikte kaçtığı iddia edilen 3 şüpheliden biri yakalandı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?