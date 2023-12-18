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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndan Türkiye geneli operasyon - Son Dakika
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndan Türkiye geneli operasyon

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndan Türkiye geneli operasyon Jandarma ekipleri, nitelikli suçlardan aranan 189 kişi yakaladı Yakalanan 189 kişiden 129 kişi tutuklandı Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin Türkiye geneli düzenlediği operasyonda nitelikli suçlardan aranan 189...

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı\'ndan Türkiye geneli operasyon
18.12.2023 - 22:26,
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndan Türkiye geneli operasyon

Jandarma ekipleri, nitelikli suçlardan aranan 189 kişi yakaladı

Yakalanan 189 kişiden 129 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin Türkiye geneli düzenlediği operasyonda nitelikli suçlardan aranan 189 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 129'u tutuklandı, 60 kişi ise serbest bırakıldı.

Diyarbakır Valiliği tarafından operasyon detayları açıklandı. Valilik açıklamasında, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Türkiye genelinde 13-17 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen Şehit Uzman Jandarma Serhat Dağ-Mercek-2 Operasyonunda 'Kasten Öldürme, Hırsızlık, Uyuşturucu, Cinsel İstismar' gibi nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesi maksadıyla yapılan çalışmalar neticesinde; ifadeye yönelik 56 kişi, 0-5 yıl ceza süresi ile aranan 93 kişi, 5-10 yıl ceza süresi ile aranan 30 kişi, 10-20 yıl ceza süresi ile aranan 10 kişi olmak üzere 189 şahıs yakalandı. Yakalanan 60 şahıs ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, 129 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndan Türkiye geneli operasyon - Son Dakika


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