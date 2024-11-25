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Malatya Doğanşehir'de 4.6 büyüklüğünde deprem korkuttu

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşanan 4.6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 20.20'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin etkisi, ilçenin çeşitli mahallelerinde hissedildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz deprem sonrası yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirti. Vali Yavuz'un açıklaması şöyle:

"İlimiz Doğanşehir Merkezli meydana gelen 4.6 büyüklüğünde depremde ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bütün afetlerden milletimizi korusun."