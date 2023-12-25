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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Kar Yağışı Nedeniyle 367 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Kar Yağışı Nedeniyle 367 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Rize'de etkili olan kar yağışı sebebiyle birçok köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Toplamda 367 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde Kar Yağışı Nedeniyle 367 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
25.12.2023 - 11:24,
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Giresun, Bayburt, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de kar ve tipi nedeniyle 395 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, Alucra'da 38, Çamoluk'ta 12, Dereli'de 8, Keşap'ta 1, Şebinkarahisar'da 6 olmak üzere 65 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bayburt

Bayburt'ta dün akşamdan itibaren aralıklarla etkili olan kar sebebiyle merkezde 14, Aydıntepe'de 8, Demirözü'nde 6 olmak üzere toplam 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresinin 42 personeli, 23 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Belediye ekiplerinin cadde ve sokakları temizlediği kentte, Karayolları ekipleri ise ulaşımda aksama yaşanmaması için sorumluluk alanlarındaki yollarda küreme ve tuzlama yapıyor.

Rize

Rize merkezde 3, Ardeşen'de 10, Çamlıhemşin'de 11, Çayeli'nde 10, Güneysu'da 1, Hemşin'de 6 ve İkizdere'de 23 olmak üzere toplam 64 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı 58 personel, 28 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yapıyor.

Ayder Yaylası'nda da kar yağışının ardından yol temizleme çalışması gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane

Gümüşhane merkezde 20, Kelkit'te 40, Köse'de 7, Kürtün'de 6, Şiran'da 28 olmak üzere toplam 101 köyün yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, 41 personel ve 21 iş makinesiyle yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Artvin

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre merkezde 3, Ardanuç'ta 40, Arhavi'de 3, Borçka'da 20, Murgul'da 11, Şavşat'ta 49, Yusufeli'nde 11 olmak üzere toplam 137 köyün yolu kar nedeniyle kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Yağışın sürdüğü ve kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı kent merkezinde, mahalle ve sokak aralarındaki yollarda trafikte aksamalar yaşanıyor.

Belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan kentin en önemli kış turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Kar Yağışı Nedeniyle 367 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Kar Yağışı Nedeniyle 367 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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