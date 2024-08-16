Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi

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49 yaşındaki Olga Ershova, doğum gününde paraşüt atlayışı sırasında 2,650 fit yükseklikten atladığı sırada paraşütü açılmayınca bir ağacın üstüne düşüp hayatını kaybetti. Rusya'nın Kirov kentinden olan Olga, uçaktan atlayan üç kadından sonuncusuydu. Paraşütü açılmayınca hızla aşağı düşen Olga, bir huş ağacına çarparak yere düştü. Hastaneye kaldırılan Olga, düşüşten kaynaklanan yaralanmalar nedeniyle hayatını kaybetti.

16.08.2024 09:54  Güncelleme: 10:01
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49 yaşındaki Olga Ershova,doğum gününde2,650 fit yükseklikten atladığı sırada paraşütü açılmayınca bir ağacın üstüne düşüp hayatını kaybetti.

Rusya'nın batısındaki Kirov kentinden olan Olga, 27 Temmuz'da iki arkadaşıyla birlikte uçaktan atlayan üç kadından sonuncusuydu.

Gururlu bir izleyici, kadınları cesaretli atlamalarından dolayı övüyor. Ancak Olga'nın paraşütü açılmayınca, adamın sakinliği hızla paniğe dönüşüyor ve Rusça küfürler etmeye başlıyor.

Olga, paraşütü hız kazandıkça arkadaşlarından çok daha hızlı bir şekilde aşağı düştü.

Rus ordusuna bağlantıları olduğu bilinen atlayış organizatörü, megafonla Olga'ya yedek paraşütü kullanması talimatını verdi. Beş kez "yedek" diye bağırıyor.

Acil durum ekipmanını nasıl kullanacağını bilmeyen Olga,bir huş ağacına çarparak yere düştü.

Raporlara göre, Olga hastaneye kaldırıldı ve ciddi kırıklar tespit edildi. İlk başta mucizevi bir şekilde iyileşmeye başladı, hatta bir akrabası yataktan kalkabildiğini söyledi.

Ancak durumu kötüleşti ve hayatını kaybetti. Hastane, düşüşten kaynaklanan yaralanmalar nedeniyle öldüğünü doğruladı.

Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi

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Son Dakika 3.Sayfa Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi - Son Dakika
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