Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi

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49 yaşındaki Olga Ershova,doğum gününde2,650 fit yükseklikten atladığı sırada paraşütü açılmayınca bir ağacın üstüne düşüp hayatını kaybetti.

Rusya'nın batısındaki Kirov kentinden olan Olga, 27 Temmuz'da iki arkadaşıyla birlikte uçaktan atlayan üç kadından sonuncusuydu.

Gururlu bir izleyici, kadınları cesaretli atlamalarından dolayı övüyor. Ancak Olga'nın paraşütü açılmayınca, adamın sakinliği hızla paniğe dönüşüyor ve Rusça küfürler etmeye başlıyor.

Olga, paraşütü hız kazandıkça arkadaşlarından çok daha hızlı bir şekilde aşağı düştü.

Rus ordusuna bağlantıları olduğu bilinen atlayış organizatörü, megafonla Olga'ya yedek paraşütü kullanması talimatını verdi. Beş kez "yedek" diye bağırıyor.

Acil durum ekipmanını nasıl kullanacağını bilmeyen Olga,bir huş ağacına çarparak yere düştü.

Raporlara göre, Olga hastaneye kaldırıldı ve ciddi kırıklar tespit edildi. İlk başta mucizevi bir şekilde iyileşmeye başladı, hatta bir akrabası yataktan kalkabildiğini söyledi.

Ancak durumu kötüleşti ve hayatını kaybetti. Hastane, düşüşten kaynaklanan yaralanmalar nedeniyle öldüğünü doğruladı.