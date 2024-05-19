Doktor bıçakla saldırıdan kapıyı kilitleyerek kurtuldu - Son Dakika
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Doktor bıçakla saldırıdan kapıyı kilitleyerek kurtuldu

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Kahramanmaraş'ta bir kişi, ilaç yazdırmak istediği Aile Hekimi İlber Yerli'ye bıçakla saldırdı. Doktor, odasına kilitlenerek saldırıdan kurtuldu. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Lütfi Tiyekli, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasını talep etti.

19.05.2024 13:48
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KAHRAMANMARAŞ'ta, H.K., ilaç yazdırma nedeniyle tartıştığı Aile Hekimi İlber Yerli'ye bıçakla saldırdı. Doktorun kendisini odasına kilitleyerek saldırıdan kurtulduğu anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, cuma günü Piri Reis Mahallesi'ndeki Karacaoğlan Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre; H.K., Aile Hekimi İlber Yerli'ye ilaç yazdırmak istedi. Görüşme sırasında agresif tavırlar sergilediği öne sürülen H.K., hakaret ederek doktoru itekledi. Aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen olayda H.K. daha sonra cebinden bıçak çıkararak, saldırdı. Dr. İlber Yerli odasına girip kapıyı kilitledi. H.K. ise kapıyı zorlayarak açmaya çalıştı. Koridordakiler H.K.'ye engel olmak isterken, saldırgan kapıyı açmak için çalışmaya devam etti. Ancak başarılı olamadı. Saldırgan bir süre sonra merkezden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise doktorun bilgisine başvurup, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek H.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

TELEFONLA KONUŞMAYA DEVAM ETTİ

H.K.'nin bıçakla doktora saldırdığı anlarda bir kişinin rahatlığı ise dikkat çekti. Saldırı anında koridordaki koltukta ayak ayak üstüne atarak otururken cep telefonuyla konuşan kişi, hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya devam etti. İsmi öğrenilemeyen kişi, telefonla konuşmasının ardından bir süre de H.K.'yi izledikten sonra koridordan ayrıldı.

'DOKTOR ARKADAŞIMIZ KAPIYI KİLİTLEYEREK CANINI ZOR KURTARDI'

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Lütfi Tiyekli, meslektaşının yaşadıklarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Tiyekli, "Bir kişi elinde bıçak alarak bir doktor arkadaşımızı tehdit etti. Oradaki bütün insanları tehdit etti. Doktor arkadaşımız içeriden kapıyı kilitleyerek canını zor kurtardı. Bu kamera görüntülerine de sabit olan bir olay. Buna rağmen bizim arkadaşımız maalesef şikayetçi olamıyor. Şikayetçi olmaktan korkuyor. Çünkü sağlıkta artık cezasızlık algısı öyle bir yerleşti ki insanlar şikayet etmekten bıkar hale geldi. Ve bugün oraya kolluk kuvveti çağrılıyor, kolluk kuvveti arkadaşlarımız kanunda açık şekilde yazılmasına rağmen şikayetçi olmama rağmen bir sağlık konusunda böyle bir olay olduğunda hemen işlem başlatması gerekirken hala 'Şikayetçi misin?' diye soruyorlar ve gereken işlemler yapılmıyor" dedi.

'KAMU HİZMETİ VEREN SAĞLIK KURULUŞLARININ KAMU TARAFINDAN KORUNMASINI TALEP EDİYORUZ'

Toplumda artık bir cezasızlık algısının oluştuğunu ve bu algının ortadan kaldırılması gerektiğini ifade eden Tiyekli, şöyle devam etti:

"Siz kamu hizmeti veren bir hekime şiddet uygulamaya kalkıyorsanız, buna teşebbüs ediyorsanız mutlaka bunun cezası olmalı. Bugün doktor arkadaşımızla konuştuğumuzda özellikle şikayetçi olmasını istediğimizde 'Yaralanmadım ki' diyor. Bir hekimin ille ölmesi mi lazım, ille yaralanması mı lazım? Buradaki arkadaşımız bile bunun cezasızlık olgusuna alışmış durumda. Biz buna mutlaka bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu toplumdaki hekime karşı şiddette veya şiddet olaylarının cezasızlık algısının kalkmasını istiyoruz. Bunlarda hiç şikayet olmadan doğrudan işlem başlatılmasını, o kişilere gerekli şekilde yaptırım uygulanmasını talep ediyoruz. Kamu hizmeti veren bu sağlık kuruluşlarının kamu tarafından korunmasını talep ediyoruz. Yoksa biz bu şiddetin önünü alamayacağız.Bir kamu kuruluşun kamu hizmeti veren doktora karşı ve oradaki vatandaşlara karşı bıçak çekiliyor ve kamera görüntüsü alınmamış bile. Ve belki de bu vatandaşınız bu görüntüler yayınlandığında bırakılmış olacak. Niye? Çünkü güvenlik kamerası görüntülerine bakılmamış bile."

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Doktor bıçakla saldırıdan kapıyı kilitleyerek kurtuldu - Son Dakika

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