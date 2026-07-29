Gazeteciye tokat atan doktora adli para cezası

Çankırı'da eşinin uygunsuz fotoğrafını çektiğini iddia ettiği gazeteciye tokat atan doktor 8 bin 400 TL para cezasına çarptırıldı. Gazeteci karara itiraz ederken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE GAZETECİYE TOKAT ATTI

Olay, 13 Kasım 2025 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2024 yılında bir vatandaşın yere düşerek fenalaşmasını haberleştiren Gazeteci Burak Kaya'dan, yere eğilen ambulans personelinin fotoğrafını haberden kaldırılması talep edildi. Fotoğrafı kaldıran Kaya, olaydan yaklaşık 11 ay sonra olaya müdahale eden ambulans personelinin eşi olduğunu söyleyen doktor A.T.A. tarafından çalıştığı aile sağlığı merkezine çağrıldı.

Aile sağlığı merkezine giden Kaya, A.T.A. ile bir araya geldi. Görüşme sırasında A.T.A. olaya müdahale eden ambulans görevlisi eşinin fotoğrafını uygunsuz çektiğini belirterek Burak Kaya ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından A.T.A. Burak Kaya'ya tokat attı. Daha sonra Kaya, A.T.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

8 BİN 400 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Olayın ardından, A.T.A. hakkında Çankırı Adliyesi 3. Asliye Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasında A.T.A.'nın Burak Kaya'ya karşı "kasten yaralama" suçundan 180 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi. Mahkeme, haksız tahrik, takdiri indirim ve 'basit yaralama' indirimleri uygulayarak cezayı 84 gün adli para cezasına indirildi. Sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü 100 TL'den hesaplanan ceza sonucunda sanığa toplam 8 bin 400 TL adli para cezası verildiği Açıklanan kararın ardından Burak Kaya, karara itiraz ettiğini belirtti

Olay anını anlatan Burak Kaya, "2024 yılında bir vatandaşın yere düştüğünü gördüm, ardından ambulansa haber verdim. Çevreden bilgi topladım ve olay yerini haberleştirmek için bir fotoğraf çektim. Bu fotoğrafı da haberimde kullandım. 3-4 saat sonra bir telefon aldım. Telefonda, benden bu fotoğrafı kaldırmamı istediklerini söylediler. Ben de fotoğrafı kaldırdım. Aradan 11 ay geçtikten sonra, doktor olduğunu söyleyen bir şahıs beni aradı. Olaya müdahale eden kadın ambulans personelinin eşi olduğunu belirterek, eşinin uygunsuz fotoğrafını çektiğimi iddia etti. Oysa fotoğraftaki şahsın yüzü ve kimliği belli bile değildi. Daha sonra beni çalıştığı aile sağlığı merkezine çağırdı. Beni odasına aldı ve odadaki diğer kişileri dışarı çıkarttı. Ardından beni kendi anlayışına göre sorgulamaya başladı. Ben de olayı olduğu gibi anlattım. Kendisi, uzun süredir benimle görüşmek için beklediğini ve çok sinirli olduğunu söyleyerek bana küfür etti. Görev yaptığı aile sağlığı merkezinde bana tokat attı ve itti. Ayrıca küfür ve tehditlerde bulundu. Ben daha sonra oradan ayrıldım. Ancak bana göre asıl amacı beni tahrik ederek kendisine karşı bir tepki vermemi sağlamak ve ardından bana beyaz kod işlemi uygulatmaktı. Bunu gerçekleştiremedi. Olayla ilgili gerekli mercilere şikayette bulundum. Şu anda dava devam etmekte olup, dosya basit yaralama suçlaması kapsamında görülmektedir. Aldığı cezalara itiraz ediyorum. ben gereğinin yapılmasını istiyorum. Ayrıca beyaz kod uygulamasının bu tür zihniyete sahip kişiler tarafından kötüye kullanılmasının önüne geçilmesini de talep ediyorum" diye konuştu.