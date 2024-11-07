Doktor Taciz İddiasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Doktor Taciz İddiasıyla Gözaltına Alındı

Doktor Taciz İddiasıyla Gözaltına Alındı

Suruç Devlet Hastanesi'nde bir doktor, kadın hastayı taciz iddiasıyla gözaltına alındı.

07.11.2024 20:45
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Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi'nde görevli dahiliye doktoru, kadın hastasını taciz etti. Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıkması üzerine doktor gözaltına alındı.

KADIN HASTASINI TACİZ ETTİ

Olay, Suruç Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Dahiliye Uzmanı Dr. H.F.V., muayeneye gelen kadın hasta L.İ.'yi taciz etti. Bunun üzerine kadın, hastaneye kontrol için ikinci kez gittiği sırada cep telefonunu odadaki pencerenin kenarına koyarak kayıt yaptı ve tacizi ortaya çıkardı.

DOKTOR GÖZALTINDA

L.İ., kayıt altına aldığı görüntülerle birlikte polise giderek doktor hakkında şikayette bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde doktor H.F.V. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Doktor Taciz İddiasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika

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