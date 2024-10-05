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Dolandırıcı kuyumcu yakalandı

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25 milyon liralık altınla kaçan kuyumcu Tekirdağ'da yakalandı. Müşterileri dolandırdı.

05.10.2024 18:27
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"Emanet kasa" ve faiz vaadiyle topladığı 25 milyon liralık altınla müşterilerini dolandırdı

Müşterilerinden topladığı 25 milyon liralık altınla kaçan kuyumcu Tekirdağ'da yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de müşterilerinden aylık faiz vaadi ve "emanet kasa" adı altında topladığı 25 milyon TL değerindeki altın ile kaçan kuyumcu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı Arifiye Mahallesi Kuyumcular Sokak üzerinde kuyumculuk yapan F.G. (45), kendisinden alışveriş yapan müşterililerinin altınlarını "emanet kasa" adı altında topladı. Topladığı altınlar için müşterilere ise aylık altın faizi vaadi sunan F.G.'den haber alamayan ve altınları geri temin edemeyen mağdurlar, polise şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, şuana kadar 25 milyon TL değerinde mağduriyet oluşturan şüphelinin, yapılan sinyal izleme ile fiziki ve teknik takip sonucunda otobüsle Yalova'ya oradan da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli F.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan F.G.'nin dükkanın kapalı olduğu ve bazı mağrurların buraya gün içerisinde uğradığı öğrenildi.

Dolandırıcı kuyumcu yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcı kuyumcu yakalandı - Son Dakika

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