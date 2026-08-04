Dolandırıcılar 500 Bin TL\'yi Kaptı, 3 Saatte Yakalandı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp "Altınları cihazla kontrol edeceğiz" diyerek bir vatandaşın 500 bin TL değerindeki ziynet eşyasını dolandıran 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin adım adım takibi sonucu 3 saat sonra yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Olay, Denizli'nin Bekilli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bekilli'de ikamet eden bir vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, "Eşiniz ve oğlunuz karakolda. Evinizdeki altınların çalıntı olup olmadığını cihazla kontrol edeceğiz" yalanıyla vatandaşı kandırdı. Kontrol cihazının araçlarında olduğunu söyleyen şüpheliler, saat 13.30 sıralarında mağdur vatandaşın evinde bulunan yaklaşık 500 bin TL değerindeki ziynet eşyasını elden teslim alarak kayıplara karıştı.

JASAT adım adım iz sürdü, 3 saat içinde yakaladı

Dolandırıldığını anlayan vatandaşın saat 15.30 sıralarında jandarmaya başvurması üzerine Çal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derhal çalışma başlatıldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, detaylı ve ısrarlı takibin ardından dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini ve kaçış güzergahını tespit etti.

Şüphelilere yönelik Denizli il merkezinde düzenlenen başarılı operasyonda, kaçmalarına fırsat verilmeden saat 3 saat sonra 3 zanlı da gözaltına alındı. İhbarın ardından 2 saat gibi kısa bir sürede yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 1'i hakkında adli kontrol tedbiri kararı uygulanırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak Denizli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.