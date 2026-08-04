Dolandırıcılar 500 Bin TL'yi Kaptı, 3 Saatte Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dolandırıcılar 500 Bin TL'yi Kaptı, 3 Saatte Yakalandı

Dolandırıcılar 500 Bin TL\'yi Kaptı, 3 Saatte Yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 500 bin TL'lik ziynet eşyasını alıp yakalandı.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp "Altınları cihazla kontrol edeceğiz" diyerek bir vatandaşın 500 bin TL değerindeki ziynet eşyasını dolandıran 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin adım adım takibi sonucu 3 saat sonra yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Olay, Denizli'nin Bekilli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bekilli'de ikamet eden bir vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, "Eşiniz ve oğlunuz karakolda. Evinizdeki altınların çalıntı olup olmadığını cihazla kontrol edeceğiz" yalanıyla vatandaşı kandırdı. Kontrol cihazının araçlarında olduğunu söyleyen şüpheliler, saat 13.30 sıralarında mağdur vatandaşın evinde bulunan yaklaşık 500 bin TL değerindeki ziynet eşyasını elden teslim alarak kayıplara karıştı.

JASAT adım adım iz sürdü, 3 saat içinde yakaladı

Dolandırıldığını anlayan vatandaşın saat 15.30 sıralarında jandarmaya başvurması üzerine Çal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derhal çalışma başlatıldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, detaylı ve ısrarlı takibin ardından dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini ve kaçış güzergahını tespit etti.

Şüphelilere yönelik Denizli il merkezinde düzenlenen başarılı operasyonda, kaçmalarına fırsat verilmeden saat 3 saat sonra 3 zanlı da gözaltına alındı. İhbarın ardından 2 saat gibi kısa bir sürede yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 1'i hakkında adli kontrol tedbiri kararı uygulanırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak Denizli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Bekilli, Denizli, Adliye, Polis, JASAT, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılar 500 Bin TL'yi Kaptı, 3 Saatte Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı

16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:48
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig’de ilk kez uygulanacak
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak
15:33
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
14:19
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 16:18:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Dolandırıcılar 500 Bin TL'yi Kaptı, 3 Saatte Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.