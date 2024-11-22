Dolandırıcılar Bayburt Polisi'ne Yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcılar Bayburt Polisi'ne Yakalandı

20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan dolandırıcılar, Bayburt polisi sayesinde yakalanarak adalete teslim edildi.

22.11.2024 12:36
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Dolandırıcılık suçlarından toplamda 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan, 19 ilde 36 vatandaşı dolandırarak mağdur eden suç makinesi şahıs ve yardımcısı, Bayburt polisinin özverili çalışmaları sonucunda İstanbul ve İzmir'de yakayı ele verdi. 2 şahıstan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi, biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayburt'ta dolandırılan bir vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen Bayburt polisi, dolandırıcıların peşine düştü. Sosyal medya üzerinden köpek almak isterken dolandırıldığını söyleyerek Bayburt Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden mağdur vatandaşın ihbarını değerlendiren polis ekipleri, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Daire Başkanlığı ve Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalarla, şüphelilerin sosyal medya üzerinden satılık köpek ilanı vererek aynı gün otobüs ile gönderme vaadinde bulundukları, mağdurlara kimlik fotoğrafı gibi belgeler göndererek güvenlerini kazandıktan sonra para göndermelerini sağladıkları, parayı aldıktan sonra vatandaşların telefonlarını engelleyerek dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri bilgisine ulaştı.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İ.A. ve Ç.T. isimli şahıslar hakkında yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli İ.A.'nın kesinleşmiş 20 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı, 6 yıldır polisten kaçtığı, Türkiye genelinde 19 ilde 36 vatandaşı dolandırdıkları, birçok vatandaşın da dolandırılmalarına rağmen müracaatta bulunmadığı öğrenildi. Yapılan takip neticesinde olayı gerçekleştiren İ.A ve paraların gönderileceği hesap IBAN'larını temin eden Ç.T. isimli şahıslar Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü koordinesiyle İzmir ve İstanbul ilinde yakalandılar. Yakalandıkları şehirlerden Bayburt'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildiler. Çıkarıldıkları mahkemede Ç.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.A tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılar Bayburt Polisi'ne Yakalandı - Son Dakika

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