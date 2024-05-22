Dolandırıcılar, Kadının Evini Sattırıp Altınını Çaldı - Son Dakika
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Dolandırıcılar, Kadının Evini Sattırıp Altınını Çaldı

Dolandırıcılar, Kadının Evini Sattırıp Altınını Çaldı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Dilber Berkbasan, dolandırıcılar tarafından 10 gün boyunca telefonu kapatılmadan aranarak evini sattırıldığını ve birikimi olan 480 gram altının çalındığını, ayrıca 500 bin lira kredi çektirildiğini söyledi. Dolandırıldığını anlayan kadın, gözyaşları içinde evsiz ve parasız kaldığını belirtti.

22.05.2024 11:51
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Adana'nın Kozan ilçesinde 58 yaşındaki Dilber Berkbasan'ı arayan dolandırıcılar 10 gün boyunca telefonu hiç kapattırmayarak kadının evini sattırdı ve 17 yıllık birikimiyle aldığı 480 gram altınını dolandırıp, 500 bin lira da kredi çektirdi. Dolandırıldığını anlayan kadın gözyaşları içinde, "Evsizlik çok kötü ben bunları portakal bahçelerinde çalışarak aldım" dedi.

Kozan'da yaşayan Dilber Berkbasan, 10 Mayıs gecesi telefonunun çaldığını belirterek, "Telefonu açtım karşıdaki kişi kendisinin komiser olduğunu söyledi. Adana'da bir kuyumcu soyulmuş ve bizim kimliklerimiz orada bulunmuş. Bu nedenle soygunda bizim şüpheli olduğumuzu söyledi. Soyguna yataklık suçundan arandığımızı söylediler. Bize yardımcı olacaklarını suçtan aklanmak için bizim onlara yardım etmemiz gerektiğini söylediler. Buradaki oğlum işsiz, Gaziantep'teki öğretmen oğlum ile tehdit ettiler ve oğlum işinden olacak diye korktum. Korkudan kimseye bir şey diyemedim ekmek almaya bile gidemedim. Bizi 10 gün boyunca aradılar. Günlerdir gözyaşları ile yaşadık. 10 gün boyunca telefonu hiç kapattırmadılar, sürekli 'birini yakaladık gözün aydın' dediler. 'Senin evini sivil polisler cihazla aramaya gelecek' dediler. '400 metre arsan var. Çocuğun mesleğinden sen canından olursun. Kimseye bir şey söyleme seni kurtaracağız' dediler" diye konuştu.

Dolandırıcıların, kendisini telefonu kapattırmadan 48 saat boyunca yönlendirdiğini anlatan Berkbasan, "Benim telefonu ve 120 gram bileziği poşete koyup oğlumla Adana'ya yollamamı istediler, oğluma da 'poşette devlet için önemli bilgiler var. Eviniz, telefonlarınız dinleniyor' dediler. Kızımın telefonundan da 10 gün boyunca kapatmadan sürekli bizi yönlendirdiler. 'Sizi kurtardık kurtarıyoruz. Tapuda ve kuyumcuda köstebeği yakalamak üzereyiz' dediler. Altınları ilçedeki nöbetçi kuyumcudan bozdurmamızı istediler. Toplamda 480 gram altın bozdurup parasını gönderdik. Ayrıca 500 bin lira kredi çekip verdik. Bu da yetmezmiş gibi 3 katlı evimi satıp parasını onlara verdim. Evimin değeri 5 milyon liraydı, 2 milyon 200 bin liraya satıp verdim" dedi.

"Dolandırıcılar evin askıda diyerek satıp parayı da aldı"

Evle ilgili tapuda sorun olduğunu, bu nedenle satması gerektiği söylenerek elinden alındığını ifade eden Berkbasan, "Dolandırıcılar eve emlakçı yollayıp evi kurtarmak için 2 milyon 250 bin TL'ye satıp ardından parayı kendileri aldı. Evsiz ve parasız kaldım. Evim kurtarılsın, paralarım bulunsun, onlar da adalet önünde hesap versin. Ben bunları 17 yıl portakal bahçesinde çalışarak aldım. Evsizlik çok kötü bir şey" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Telefonu 10 gün boyunca kapattırılmayan Berkbasan'ın kızı Ayşegül Berkbasan ise, "10 gün boyunca korku içinde yaşadık. Hangi kuyumcuya gidileceği telefondan belirtildi. Abimi emniyete çağırıp 300 metre kala başka bir yere yönlendirdi" dedi.

Öte yandan, dolandırıcıların yakalanması için polisin çalışma başlattığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılar, Kadının Evini Sattırıp Altınını Çaldı - Son Dakika

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