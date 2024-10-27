Dolandırıcılara Dikkat: GSS Borcu Oyunu

3.Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'GSS prim borcunuz var' diyerek arayan şahıslar, genç kadını dolandırmak istedi. Şüphelilerin kişisel bütün bilgilerini bildiğini ifade eden Gülşen Balcı, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Gülşen Balcı'yı arayan kimliği belirsiz şahıslar "Genel Sağlık Sigorta prim borcunuz var, göndereceğimiz IBAN'a bugün yatırmazsanız icra işlemleriniz başlayacak" diyerek dolandırmak istedi. Arayan şahısların borcunu kuruşu kuruşuna kadar bilmesine şaşırdığını ifade eden Balcı; "Borcumu kuruşuna kadar söylediler. Arabamın olduğunu biliyorlar. Kişisel bütün bilgilerimi, işyeri adresimi biliyorlar. Çok profesyonelce hazırlanmış bir sistem kurmuşlar. Gerçekten yaşlı birisi olsa kesin kanardı bunlara. Sadece yaşlı değil aslında herkes kanabilirdi. Çünkü o kadar profesyonelce bir şekilde araştırmışlar ki, borcumun ne kadar olduğunu, mal varlığımı, adresimi her şeyimi biliyorlar" dedi.

Kendisini arayanlardan şikayetçi olduğunu ifade eden Balcı, dolandırıcılık sürecini anlatarak herkesin dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Üzerindeki mal varlıklarına kadar bildiklerini belirten Balcı; "Kendisini postaneden aradıklarını söyleyen şahıs, GSS borcu dolayısıyla ihtarname çekildiği ama ihtarnamenin işyerindeki adrese gittiğini, dükkan kapalı olduğu için ihtarnamenin elime ulaşmadığını söyledi. Böylece ihtarname postaneye geri dönmüş. Borcumun icraya düştüğünü ve şu anda avukatta olduğunu söyledi bana. Avukat bilgilerini verdi. Avukatın Ankara'da olduğunu söyledi. Ben o avukatı aradım. O da 2 bin 553 lira 42 kuruş Genel Sağlık Sigortası borcun var dedi. E-devlet'teki borcumun tamamını söylüyor yani kuruşu kuruşuna. Sonra saat 14.10'a kadar bu borcu yatırman gerekiyor, yatırmadığın takdirde bu dosya icraya düşecek dedi. Üstümdeki mala kadar biliyor. Arabam var. Arabaya haciz konur ne alımı ne satımı olur dendi. Ben de süre istedim kendisinden. Çünkü ben ne olduğunu anlamadım, affalladım. Bana SGK'dan herhangi bir tebligat veya mesajın gelmediğini söyledim. Ben de haklarımı arayacağımı söyledim. Böyle söyleyince saatte esneklik sundu ve dosyayı 17.00'a kadar bekletebileceğini söyledi. Sonra mobil bankacılık kullanıyorsan yönlendirme yapayım dedi. Sözde mali müşavirine yönlendirebileceğini söyledi. M.T. isimli birinin IBAN'ını paylaştı. Bu IBAN'a parayı at dedi. Ben de söylemlerinden şüphelendiğim için atmadım. Mobil bankacılığın yüklü olduğu telefonumun yanımda olmadığını söyleyerek bir bahane ile parayı ödemeyi erteledim. Eşimin yanına geldim, durumu ona anlattım ve SGK'yı aradık, orada birisi ile görüştük. SGK'da görüştüğümüz kişi bunların dolandırıcı olduğunu, SGK'nın hiç bir şekilde avukatlar ile çalışmadığını söyledi. Haciz işlemlerinin direk icra dairelerine düştüğünü ve hiç bir avukatın bizi aramayacağını söyledi. En yakın polis merkezine gidip şikayetçi olmamı söyledi. Ben de şikayetçi oldum. Bakalım ne çıkacak. Ben akıllılık ettim Allah'tan bir şey olmadı ama o kadar profesyoneller ki herkesi kandırabilirler. Herkesin bu konuda dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu ise GSS prim borçlarına ilişkin IBAN numaralı mesajlara veya aramalara kimsenin itibar etmemesi gerektiği konusunda uyarı yaptı. - AYDIN