Drift Yapan Sürücü Yürekleri Ağza Getirdi

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Başakşehir'de yolu kapatıp drift atan sürücü yürekleri ağza getirdi

İSTANBUL - Başakşehir'de yolu kapatan sürücü drift attı. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bahçeşehir'de bir sürücü yolu trafiğe kapatıp drift attı. Seyir halinde olan otomobillere de aldırış etmeyen sürücü yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde, yol ortasında bir sürücünün drift attığı ve sonra yoluna devam ettiği görülüyor.