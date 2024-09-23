Düğün Konvoyuna Ceza

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Arnavutköy'de düğün konvoyu yaparken karakolun önünde yolu kapatan magandalara para cezası

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy'deki bir karakolun önünde yolu kapatan düğün konvoyundaki şahıslara polis ekipleri tarafından 16 bin 560 TL para cezası kesildi. Trafiği tehlikeye düşüren şahısların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Haraççı Mahallesi'nde bulunan Yavuz Selim Polis Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyu yapan bir grup karakolun önünde trafiğin akışını tehlikeye düşürerek yolu kesti. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik büro ekipleri olaya müdahale ederek karakol önünde araçlarını durduran 12 araca toplamda 16 bin 560 TL para cezası kesti. Yolu kapatan magandaların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin araçlarını durdurduğu ve vatandaşların trafikte seyretmesini engellediği görülüyor.