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Dükkanı taş ve sopalarla dağıtılan kadın gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı

Dükkana saldırmadan önce tehdit mesajı atmışlar

Dükkanına saldırılan Seda Düzenli Yavuz:

"Şuanda dükkanımı açamıyorum"

ADANA - Adana'da yaklaşık 15 kişilik grup tarafından dükkanına taş ve sopalarla saldırılan kadın, "3 çocuğum var ve ekmek parası kazanamıyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum " diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Seda Düzenli Yavuz yaklaşık 3 hafta önce merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde sıkmacı dükkanı açtı. İddiaya göre, Seda Düzenli Yavuz ile yan dükkanın sahibinin kardeşi Cansu K. arasında 26 Haziran'da 'Sen bana iftira attın' tartışması yaşandı. Tartışmanın kadınlar arası kavgaya dönüşmesi üzerine Seda Düzenli Yavuz'un eşi Hamit kadınları ayırdı.

'Tehdit edip dükkanı bastılar'

Bunun üzerine Cansu K.'nın ağabeyi Cüneyt K., Hamit Yavuz'a, 'Erkekseniz bekleyin 15 dakikaya geliyoruz' mesajı attı. Daha sonra 15 kişilik grup, Seda Düzenli Yavuz'un dükkanının önüne gelip küfür etmeye başladı. Yavuz, iş yerinin kapısını kapatıp, kendisini korumaya çalışınca kalabalıktaki bazı kişiler parke taşı ve sandalyeleri dükkana atarak saldırıda bulundu. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde gruptaki bazı kişilerin saldırıyı engellemeye çalıştığı da görüldü.

Çevredekilerin müdahalesiyle grup ayrılırken Seda Düzenli Yavuz ve eşi Hamit durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekip saldırganları uzaklaştırırken taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

"Bu olayın biran önce çözülmesini istiyorum"

Darp edilen Seda Düzenli Yavuz, gözyaşlarıyla yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Yavuz, "Benim hakkımda iftira attılar ve daha sonra konuşmaya gidince bana saldırdılar. Darp edildim. Sonrasında eşim bizi ayırdı. 15 dakika sonra grup geldi ve benim dükkanımı talan ettiler. Tehdit edildik. Ben şuanda dükkanıma gidemiyorum. Bu olayın biran önce çözülmesini istiyorum" dedi.

"Çocuklarımın ekmeğiyle oynadılar"

Dükkanını şuanda açamadığını ve mağdur olduğunu anlatan Yavuz, "Ben bunlar yüzünden iş yapamıyorum. 3 çocuğum var ve ekmek parası kazanamıyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ben kimseye iftira atmadım ama onlar bana iftira atıyorlar. Çocuklarımın ekmeğiyle oynadılar" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı Cüneyt K., Cansu K. ve Gönül K., görüntüyü yayınlayan kişi ve kurumları mahkemeye vereceklerini, olayla ilgili konuşmayacaklarını söyledi.