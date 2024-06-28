Dükkanı taş ve sopalarla dağıtılan kadın gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dükkanı taş ve sopalarla dağıtılan kadın gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı

Geniş Video İzle

Adana'da dükkanına taş ve sopalarla saldırılan kadın, 3 çocuğuyla ekmek parası kazanamadığını belirterek adaletin yerini bulmasını istedi. Saldırıya maruz kalan kadın, tehdit mesajı aldıklarını ve dükkanını açamadığını söyledi.

28.06.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dükkanı taş ve sopalarla dağıtılan kadın gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı

Dükkana saldırmadan önce tehdit mesajı atmışlar

Dükkanına saldırılan Seda Düzenli Yavuz:

"Şuanda dükkanımı açamıyorum"

ADANA - Adana'da yaklaşık 15 kişilik grup tarafından dükkanına taş ve sopalarla saldırılan kadın, "3 çocuğum var ve ekmek parası kazanamıyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum " diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Seda Düzenli Yavuz yaklaşık 3 hafta önce merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde sıkmacı dükkanı açtı. İddiaya göre, Seda Düzenli Yavuz ile yan dükkanın sahibinin kardeşi Cansu K. arasında 26 Haziran'da 'Sen bana iftira attın' tartışması yaşandı. Tartışmanın kadınlar arası kavgaya dönüşmesi üzerine Seda Düzenli Yavuz'un eşi Hamit kadınları ayırdı.

'Tehdit edip dükkanı bastılar'

Bunun üzerine Cansu K.'nın ağabeyi Cüneyt K., Hamit Yavuz'a, 'Erkekseniz bekleyin 15 dakikaya geliyoruz' mesajı attı. Daha sonra 15 kişilik grup, Seda Düzenli Yavuz'un dükkanının önüne gelip küfür etmeye başladı. Yavuz, iş yerinin kapısını kapatıp, kendisini korumaya çalışınca kalabalıktaki bazı kişiler parke taşı ve sandalyeleri dükkana atarak saldırıda bulundu. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde gruptaki bazı kişilerin saldırıyı engellemeye çalıştığı da görüldü.

Çevredekilerin müdahalesiyle grup ayrılırken Seda Düzenli Yavuz ve eşi Hamit durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekip saldırganları uzaklaştırırken taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

"Bu olayın biran önce çözülmesini istiyorum"

Darp edilen Seda Düzenli Yavuz, gözyaşlarıyla yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Yavuz, "Benim hakkımda iftira attılar ve daha sonra konuşmaya gidince bana saldırdılar. Darp edildim. Sonrasında eşim bizi ayırdı. 15 dakika sonra grup geldi ve benim dükkanımı talan ettiler. Tehdit edildik. Ben şuanda dükkanıma gidemiyorum. Bu olayın biran önce çözülmesini istiyorum" dedi.

"Çocuklarımın ekmeğiyle oynadılar"

Dükkanını şuanda açamadığını ve mağdur olduğunu anlatan Yavuz, "Ben bunlar yüzünden iş yapamıyorum. 3 çocuğum var ve ekmek parası kazanamıyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ben kimseye iftira atmadım ama onlar bana iftira atıyorlar. Çocuklarımın ekmeğiyle oynadılar" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı Cüneyt K., Cansu K. ve Gönül K., görüntüyü yayınlayan kişi ve kurumları mahkemeye vereceklerini, olayla ilgili konuşmayacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Ekmek, Adana, Saldırı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dükkanı taş ve sopalarla dağıtılan kadın gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 10:47:04. #1.11#
SON DAKİKA: Dükkanı taş ve sopalarla dağıtılan kadın gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement