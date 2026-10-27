Düzce Akçakoca'da kafa kafaya çarpışan iki araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce Akçakoca'da kafa kafaya çarpışan iki araçtaki 5 kişi yaralandı

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Düzce Akçakoca\'da kafa kafaya çarpışan iki araçtaki 5 kişi yaralandı
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Düzce Akçakoca\'da kafa kafaya çarpışan iki araçtaki 5 kişi yaralandı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Akçakoca-Kocaali yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada iki sürücü ile üç kişi yaralanırken, savrulan araçlar nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Akçakoca- Kocaali yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre B.K. idaresindeki 34 GD 8734 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen B.K. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araçta savrulurken, yol trafiğe kapandı.

Kazada iki sürücü ile I.Ç., Z.K. ve N.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye be sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlarda sıkışan sürücü ve yolcuları sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Düzce ve Akçakoca'daki hastanelere kaldırılırken, araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
AkçakocaOtomobil3. SayfaKocaaliGüncelDüzceSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Akçakoca'da kafa kafaya çarpışan iki araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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