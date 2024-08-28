Düzce\'de Aşırı Yüklü Tır Yakalandı

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Düzce'de aşırı yüklü tır, köprü ve alt geçitlere çarpınca polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Araca toplamda 7 bin 710 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce'de polis ekiplerince trafik kurallarına uymayan araçlara yönelik denetimler sıklıkla yapılıyor. Bu çerçevede Bolu istikametinden Sakarya istikametine giden M.D. idaresindeki 81 EN 051 plakalı kamyonun aşırı yüklü olduğu tespit edildi. Köprü ve alt geçitlere çarparak yoluna devam ettiği belirlenen kamyon, Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile kısa süre içerisinde yakalandı. Hurda malzemeler yüklü olduğu ve yükünün azami sınırın üzerinde olduğu belirlenen tır sürücüsüne çeşitli maddelerden toplamda 7 bin 710 lira cezai işlem uygulandı. Tırdaki yüklü malzeme azami sınıra getirilmesi için aracın alındığı bölgede çalışma başlatıldı. - DÜZCE