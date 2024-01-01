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Düzce'de kullanılmayan evden yükselen dumanlar itfaiye ve polisi harekete geçirdi - Son Dakika
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Düzce'de kullanılmayan evden yükselen dumanlar itfaiye ve polisi harekete geçirdi

Düzce'nin Çay Mahallesinde bulunan kullanılmayan bir evden yükselen dumanlar, itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi. İtfaiye ekipleri dumanların çıktığı evde soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeni araştırılmaya başlandı.

Düzce\'de kullanılmayan evden yükselen dumanlar itfaiye ve polisi harekete geçirdi
01.01.2024 - 13:23,
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çay Mahallesinde kullanılmayan evden yükselen dumanlar itfaiyeyi ve polisi harekete geçirdi. Ekipler dumanın neden çıktığını araştırırken soğutma çalışması yaptı.

Yangın öğle saatlerinde Çay Mahallesi Asar deresi kenarında meydana geldi. Mustafa D.'ye ait kullanılmayan tek katlı evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Düzce Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dumanların çıktığı evin içinde ve merdivenli araçla çatısından soğutma yaptı. Ekipler yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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