Düzce'de motosiklet otomobile çarptı, sürücü ön camdan araç içine girerek yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de motosiklet otomobile çarptı, sürücü ön camdan araç içine girerek yaralandı

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Düzce\'de motosiklet otomobile çarptı, sürücü ön camdan araç içine girerek yaralandı
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Düzce'de saat 20.00 sıralarında otomobile çarpan motosikletin sürücüsü, ön camdan otomobilin içine girerek yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, ön camdan otomobilin içerisine girerek yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mert S. idaresindeki 81 AEV 405 plakalı motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen Ömer Ö. idaresindeki 81DB 326 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ön camdan otomobilin içine girerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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