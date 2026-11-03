Düzce'de motosikletten çıkan plakayı arka koltuktaki yolcu eliyle tuttu - Son Dakika
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Düzce'de motosikletten çıkan plakayı arka koltuktaki yolcu eliyle tuttu

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Düzce\'de motosikletten çıkan plakayı arka koltuktaki yolcu eliyle tuttu
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Düzce\'de motosikletten çıkan plakayı arka koltuktaki yolcu eliyle tuttu
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Düzce'de hareket halindeki motosikletin plakası yerinden çıktı; arka koltuktaki yolcu, plakanın düşmesini önlemek için onu eliyle tuttu. Yolcunun bu haliyle seyahat etmesi çevredeki sürücülerin dikkatini çekti ve anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düzce'de seyir halindeki motosikletin yerinden çıkan plakasını arka koltukta oturan yolcu eliyle tutarak yolculuğa devam etti. İlginç anlar, trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte trafikte ilerleyen motosikletin plakası, seyir halindeyken yerinden çıktı. Arka koltukta yolculuk yapan kişi, düşmesini önlemek için plakayı eliyle tutmaya başladı. Motosiklet hareket halindeyken yolcunun plakayı elinde tutarak seyahat etmesi, çevredeki sürücülerin dikkatini çekti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA
Cep Telefonu3. SayfaOtomobilGüncelDüzceSon Dakika

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