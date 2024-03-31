DÜZCE'de polis, muhtar adayı yakınlarının kavgasını biber gazı ile müdahale ederek sonlandırdı. Olay, öğle saatlerinde Kiremitocağı Mahallesi'ndeki Uzun Mustafa İlkokulu'nda meydana geldi. Kiremitocağı Mahallesi muhtar adayları Şenol Demirtaş ile Selçuk Çelik'in yakınları arasında tartışma çıktı. Okul içinde başlayan tartışma, bahçeye taşarak kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla vurdu. Görevli polislerin ayırmaya çalıştığı kavgada biber gazı ile müdahalede bulunuldu. Müdahale sonrası taraflar ayrılırken, kavgaya karışanlar gözaltına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de Muhtar Adayı Yakınlarının Kavgası Biber Gazıyla Sonlandırıldı - Son Dakika
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, dolandırıcılıkta kullanılmak üzere hazırlanan 556 adet tarihi eser ve altın görünümü verilmiş malzeme ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, ele geçirilen malzemelerle ilgili adli işlemler başlatıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Rota Limanı'nda demirli bir geminin güverte kısmında elektrik kablolarından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda dumandan etkilenen 5 mürettebat ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 31 Mart Mahalli İdareler seçimiyle ilgili oy verme işlemlerinin sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Vali Usta, güvenlik kuvvetlerinin sandıklardaki tedbirlerini aldığını ve şuana kadar herhangi bir olayın yaşanmadığını ifade etti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sigara izmaritinden çıkan yangında evde bulunan anne ve iki çocuğu itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık kontrolüne alındı. Yangın, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu bahçesinde, oy kullanma işlemi sırasında iki müşahit arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Y.K. bıçakla, G.A. ise darbedilerek yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mahalli idareler seçimlerinde sandığa oyunu attıktan sonra kalp krizi geçiren 73 yaşındaki Hasan Çay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu'nda meydana geldi. Çay, oy kullandıktan sonra rahatsızlanarak yere düştü ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftçilik yapan ve 5 çocuk babası olan Hasan Çay'ın yeğeni, beraber oy kullanmaya gittiklerini ve rahatsızlandığını söyledi.
Ankara'dan İstanbul'a seyir halinde olan bir lüks cip, TEM Otoyolu Düzce geçişinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı ve ardından alev aldı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
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