Düzce\'de trafik denetimlerinde 1830 sürücü ceza aldı, 268 araç trafikten men edildi

Düzce'de trafik denetimlerinde 1830 sürücü ceza aldı, 268 araç trafikten men edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de 5-11 Ekim 2026 arasında polis ve jandarmanın yaptığı trafik denetimlerinde 15 bin 857 araç, bin 548 motosiklet ve 555 okul servisi kontrol edildi. Uygulamalarda 1830 sürücüye ceza kesilirken 268 araç trafikten men edildi, ekipler denetimlerin artacağını duyurdu.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kuralları riayet etmeyen sürücülere geçit vermiyor. Son bir haftada denetimlerde bin 830 araç sürücüsüne ceza yazıldı.
Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 5-11 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 15 bin 857 araç, bin 548 motosiklet, 555 okul servisi kontrol edildi.
Yapılan denetimlerde bin 830 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 268 araçta trafikten men edildi.
Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.
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