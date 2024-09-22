Düzce\'de Trafik Kazaları: 19 Ölü, 1449 Yaralı

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Düzce'de kazalarda 19 kişi hayatını kaybetti bin 449 kişi yaralandı

DÜZCE - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre Düzce'de yılın 8 ayında 923 trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybederken 449 kişi ise yaralandı.

İstanbul ve Ankara gibi önemli iki metropol arasında bulunan Düzce'de 2024 yılı Ağustos ayında 159 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası, 130 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken 2271 kişi ise yaralandı.

2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ise toplam 923 yaralamalı ve ölümlü, 817 maddi hasarlı kaza meydana gelirken kazalarda 19 kişi hayatını kaybederken bin 449 kişi ise yaralandı.