E-5 Karayolu'nda Seyir Halindeki Araç Yanarak Kül Oldu - Son Dakika
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E-5 Karayolu'nda Seyir Halindeki Araç Yanarak Kül Oldu

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E-5 karayolu Esenyurt Mevkiinde seyir halindeki bir araç, motor kısmından çıkan dumanların ardından alev aldı. Olayda yaralanan olmadı ancak D100 karayolu Edirne istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

05.09.2024 15:36
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E-5 karayolu seyir halindeki araç alev alev yandı

İSTANBUL - E-5 karayolu Esenyurt Mevkiinde seyir halinde ki bir araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangında yaralanan olmazken D100 karayolu Edirne istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Yangın 13.30 civarında E-5 karayolu Mevlana Mahallesi mevkiinde meydana geldi. E-5 karayolu Avcılar'dan Büyükçekmece istikametinde ilerleyen Azerbaycan uyruklu Hakim S. kontrolündeki 99 TG 797 yabancı plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü Hakim S. Araçtan inerek uzaklaştı ve araçtan alevler çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan araç çekici yardımıyla olay yerinden alındı. E-5 karayolu Büyükçekmece yönü İBB yol bakım ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.

E-5 Karayolu\'nda Seyir Halindeki Araç Yanarak Kül Oldu
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: E-5 Karayolu'nda Seyir Halindeki Araç Yanarak Kül Oldu - Son Dakika
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