E-5 Karayolu\'nda Korsan Taksici Kadını Araçtan Attı

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E-5 Karayolu'nda dehşet anları kamerada: Korsan taksici kadını araçtan attı

Mecidiyeköy mevkisinde korsan taksiyle seyreden kadın teşhircilik yapan sürücü tarafından araçtan atıldı

Polisi yakaladığı şahıs adli kontrolle serbest kaldı

Aracı trafikten men edilen şahsa 32 bin lira ceza kesildi

İSTANBUL - E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkisinde uygulamadan çağırdığı korsan taksiye binen evli bir kadın, teşhirciliği yaptığı iddia edilen sürücüyle yaşadığı tartışma sonucu araçtan atıldı. Dehşet anları kameralara yansırken, Şişli polisi tarafından yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aracı trafikten men edilen şahsa ise 32 bin 233 lira para cezası kesildi.

Olay, geçtiğimiz 8 Haziran Cumartesi günü saat 22.45 sıralarında E-5 Karayolu Şişli Mecidiyeköy mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arnavutköy Boğazköy'de akşam saatlerinde uygulamadan korsan taksi çağıran Aslıhan A. (35), bir süre sonra kendisini arayan korsan taksicinin aracına bindi. Yolculuğa başlayan sürücü, kadınla sohbet etmek istedi. Ancak kadın kendisini dinlemeyerek yolculuğa devam etti.

Seyreden araçtan kadını yola atıp kaçtı

Bir süre sonra Mecidiyeköy mevkisine geldikleri esnada sürücü, kadından peçete istedi. O esnada yanına bakan kadın, iddiaya göre sürücünün teşhircilik yaptığını gördü. Bunun üzerine kadın cep telefonuyla kayıt almak istedi ancak sürücü ona müdahale edince aralarında arbede çıktı. Daha sonra sinirlenen sürücü, kadına ağır küfürler ederek hakaret etti. Araç yavaşladığı esnada ise inmek isteyen kadın sürücü tarafından kapısı aşılarak dışarıya atıldı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

Kadını araçtan atan şahsı polis yakaladı

Olayın ardından yola düşmesi sonucu yaralanan kadın, yardım etmesi için aradığı arkadaşıyla birlikte tedavi olmak için hastaneye gitti. Tedavisi sonrası emniyete giden Aslıhan A. sürücüden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen Şişli polisi, yaptığı çalışmada ilk olarak aracın plakasını tespit etti. Buradan yolan çıkan polis ekipleri, 38 AFH 826 plakalı aracın sürücüsünün Ersin A. olduğunu belirledi.

Kadını araçtan atan sürücüye adli kontrol

Şahıs ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Ersin A., hakkında "cinsel taciz", "kasten yaralama" ve "tehdit-hakaret" suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahsı adli makamlarca adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Korsan taksiciye 32 bin, yolcusuna 2 bin lira ceza

Ayrıca "Korsan Taksicilik" yaptığı tespit edilen sürücü Ersin A.'ya 32 bin 233 lira, yolcu Aslıhan A.'ya ise korsan taksi kullanmaktan 2 bin 143 lira idari para cezası uygulandı. Ersin A.'nın aracı ise trafikten men edilerek emniyet otoparkına çekildi.